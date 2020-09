Bob Arum sonha com 15 mil espectadores para Tyson Fury x Deontay Wilder III em 19 de dezembro

Arum quer usar o estádio de US$ 2 bilhões e garantir uma bilheteria semelhante à conseguida nas duas primeiras lutas no Staples Center, em dezembro de 2018, e no MGM Hotel, em Las Vegas, em fevereiro deste ano. A luta seria a primeira no estádio e aconteceria dois dias após o jogo dos Raiders na quinta-feira à noite contra os Los Angeles Chargers.

Wilder e Fury empataram o primeiro duelo, enquanto o britânico venceu o segundo combate, por nocaute técnico no sétimo assalto, para conquistar o cinturão do Conselho Mundial de Boxe.