Bob Arum: “Tyson Fury é a versão atual de George Foreman”

O boxeador inglês Tyson Fury assinou contrato com a empresa Top Rank. A partir de agora, o peso pesado fará duas lutas por ano nos Estados Unidos e terá suas lutas transmitidas pela ESPN. Fury segue também com contrato com o experiente empresário britânico Frank Warren.

Bob Arum, dono da Top Rank, demonstrou todo seu entusiasmo com seu novo pupilo. “O gigante Tyson Fury é emocionante e divertido. Ele é a versão atual de George Foreman, que encantou os fãs do boxe por muitos anos com o seu incrível retorno aos ringues.”

Arum aproveitou para garantir a segunda luta entre Fury e Deontay Wilder e cutucou também o canal Showtime. “Wilder deve estar comemorando agora, pois ele vai ter o megafone do esporte (ESPN), que estará por trás de uma luta Fury x Wilder, em vez do Showtime, que não se trata de um negócio esportivo.”

Fury empatou com Wilder em 1º de dezembro. Um segundo combate está previsto para 27 de abril ou 18 de maio, mas vai depender das negociações entre empresários e canais de televisão.