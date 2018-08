Bolinha ganha a terceira no Mundial Juvenil e está na semifinal

Com mais uma atuação segura, Luiz Oliveira, o Bolinha, conquistou outra vitória no Mundial Juvenil de Boxe, em Bupadeste, na Hungria.

Neto de Servílio de Oliveira, medalhista de bronze na Olimpíada do México-1068, Bolinha venceu Karim Serkebayev, do Casaquistão, por pontos, em decisão unânime dos cinco jurados. Quatro apontaram 30 a 27 e um 29 a 28, após os três roundes disputados.

Esta foi terceira luta do pugilista brasileiro, que volta ao ringue na terça-feira pela semifinal. No boxe não há disputa do terceiro lugar, então Bolinha já tem garantida a medalha de bronze.