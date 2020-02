Bolinha, neto de Servilio de Oliveira, vai tentar vaga olímpica na Argentina, em março

Luiz Oliveira, o Bolinha, neto do lendário Servilio de Oliveira, será um dos 13 representantes do boxe brasileiro na disputa do Pré-Olímpico das Américas para os Jogos de Tóquio, em março, na Argentina.

Um dos oito boxeadores da equipe masculina, Bolinha vai disputar uma vaga na categoria até 52 quilos. Carlos Rocha (57 quilos), Wanderson Oliveira (63 quilos), Luiz Fernando (69), Herbert Conceição (75), Keno Machado (81), Abner Machado (91) e Joel Silva (mais de 91) completam o time.

A equipe feminina tem como destaque Beatriz Ferreira, campeã mundial nos 60 quilos. Graziele de Jesus (51 quilos), Jucielen Romeu (57 quilos), Beatriz Soares (69) e Flávia Figueiredo são as outras pugilistas.

Aqueles que não conseguirem vaga para Tóquio ainda terão mais uma oportunidade, em Paris, no mês de maio.