Boxe ajuda ator Fábio Assunção a perder quase 30 quilos

O boxe ajudou o ator Fábio Assunção a perder quase 30 quilos. O artista se prepara para trabalhar em uma série e adotou a preparação física para entrar em forma. Orientado pelo treinador Chico Salgado, Fábio iniciou os exercícios físicos, com dieta citogênica (alta gordura, proteína moderada e baixo carboidrato) e muita determinação em 9 de outubro, com 96, 5 quilos.

Com muita bicicleta, treinos de boxe e musculação, Fábio Assunção baixou dos 90 quilos logo no primeiro mês de preparação. A partir do fim de março, o ator passou a receber as orientações via Skype e no dia 27 de maio acusou na balança impressionantes 69,9 quilos.

Chico Salgado trabalha com dois técnicos assistentes (Tobias Campbell e Vitor Pimenta. Adriana Tanure é a nutricionista, enquanto Roberto Zagury é o endocrinologista.