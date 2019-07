Boxe ajuda na preparação de Giannis Antetokounmpo, o melhor da NBA

É cada vez maior o número de jogadores da NBA nas academias de boxe. Motivo: a nobre arte ajuda a aumentar a força dos braços, dá coordenação e aprimora os movimentos com os pés. Um dos mais entusiasmados é o grego Giannis Antetokounmpo, eleito o melhor jogador da temporada passada na principal liga de basquete dos Estados Unidos.

O espanhol Ricky Rubio é outro que não dispensa uma sessão de manopla ou de saco de areia com o compatriota Jon Fernández, atual campeão europeu dos superpenas. A ideia surgiu com Raúl Lopez, que no ano passado fazia parte da comissão técnica do Utah Jazz, equipe de Rubio.

Basquete e boxe sempre foram muit ligados. Suas principais estrelas sempre de deram muito bem. Um exemplo foi o relacionamento entre Muhammad Ali, Bil Russell e Kareem Abdul Jabbar.

Acompanhe parte do treinamento de Antetokounmpo. O cara tem 24 anos, 2,11 metros de altura e 2,21 metros de envergadura.