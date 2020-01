Boxe brasileiro inicia caminhada final para a Olimpíada de Tóquio

A equipe olímpica permanente do Boxe do Brasil embarcou sábado para Sófia, na Bulgária, para a disputa da 71ª edição do Strandja Tournament. A competição começa nesta segunda e vai até domingo.

O Brasil será representado no torneio mais antigo e tradicional do calendário europeu por 19 atletas, a maior delegação de todos os tempos da modalidade.

São oito atletas masculinos das categorias olímpicas e mais cinco atletas femininas também das categorias que serão disputadas em Tóquio 2020. Destaque para Beatriz Ferreira, atual campeã mundial. A equipe técnica e multidisciplinar possui seis pessoas.

Este torneio é a primeira etapa de preparação para o classificatório olímpico das Américas que será realizado a partir de 23 de março em Buenos Aires, Argentina.

Equipe masculina

52kg Luiz Oliviera

57kg Carlos Rocha

63kg Wanderson Oliveira

69kg Luiz Fernando

75kg Herbert Sousa

81kg Keno Machado

91kg Abner Teixeira

+91kg Joel Silva

Equipe feminina

51kg Graziele de Jesus

57kg Jucielen Romeu

60kg Bia Ferreira

69kg Beatriz Gabriely

75kg Flávia Figueiredo

Comissão técnica

Técnico principal: Coach: Mateus Alves

Técnicos: Cláudio Aires e Amônio Silva

Fisioterapeuta: Raul Traete

Massoterapeuta: João Carlos

Chefe de Equipe: Otilio Toledo