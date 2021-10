Boxe brasileiro perde a simpatia, a correção e a amizade de Miguel de Oliveira

Tive o prazer e a honra de ser amigo de Miguel de Oliveira. Foram muitos os momentos divertidos e de ensinamento de boxe que tive oi prazer de desfrutar com o simpático e correto campeão mundial dos médios-ligeiros do CMB em 1975.

“Você, quem é mesmo?”, sempre brincava e abria o sorriso da mesma forma ao me ver. Em 1998, estávamos na França, em Mont-de-Marsan, pequena cidade da França, onde o cruzador Ezequiel Paixão desafiou o francês Fabrice Tiozzo. No segundo dia, fiquei sabendo por telefone que minha esposa estava grávida e Miguel foi a primeira pessoa a saber. “Parabéns, agora você vai saber o significado da vida”, disse ele, pai de duas meninas.

Em uma entrevista para a ESPN, também em 1998, de três horas, Miguel contou toda a sua vida, dentro e fora dos ringues. Nos eventos em que nos encontrávamos, ele sempre tinha um detalhe para ensinar de treinamento ou de luta. Uma vez me explicou como era a técnica do puching ball e como pular corda corretamente. Eu nunca soube fazer as duas coisas.

Quando eu tinha 40 e pouco anos perguntei: “Miguel, qual chance de eu lutar boxe profissional?” E ele com um sorriso fácil soltou: “Absolutamente, nenhuma!”.

Em 2018, ele foi o convidado especial no BandSports no KO Arena. Esbanjou simpatia. Em 2020, em plena pandemia, conversamos em uma live no Instagram. Foi quando minha família ficou impressionada com a simplicidade dele. “Puxa, ele é campeão mundial”, disse minha filha mais nova. “Ele é muito fofo”, disse a mais nova.

Miguel de Oliveira fez parte da minha vida. Muito obrigado, amigo. Fique com Deus.