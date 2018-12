Boxe e futebol proporcionam grandes encontros: Eder-Pelé, Maradona-Chavez, GGG-Messi

Foto Divulgação – Revolução Comunicação

Os últimos dias foram marcados por grandes encontros entre lendas do boxe e do futebol. Em Santos, Eder Jofre e Pelé se encontraram graças à intermediação do empresário Pepe Altstut.

A emoção tomou conta do maior peso galo de todos os tempos e do maior jogador de futebol da história. Eder recebeu uma camisa da seleção brasileira, enquanto Pelé foi presentado com uma luva de boxe.

Pelo mundo, outros grandes esportistas destas duas modalidades se encontraram. Na Espanha, durante um evento promocional, Gennady Golovkin e Lionel Messi posaram para fotos. O ucraniano também deu uma luva para o jogador argentino do Barcelona.

No México, onde Maradona é treinador do Dorados, time da segunda divisão, Julio Cesar Chavez foi visitar a equipe antes da decisão do campeonato. No vestiário, após um treinamento, o ex-boxeador lembrou sua vitória sobre Meldrick Taylor, em 1990, ao tentar motivar o time. O astro argentino puxou canções em homenagem a Chavez.

A tentativa não deu certo. O Dorados perdeu a final e Maradona tentou agredir um torcedor.