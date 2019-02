Boxe e surfe, com grandes resultados, dominam o esporte no Brasil

Contra fatos, não há argumentos. O boxee o surfe são os esportes nacionais com melhor desempenho no exterior na atualidade. Esquiva Falcão, Yamaguchi Falcão, Robson Conceição, Patrick Teixeira e Rose Volante acumulam bons resultados e estão muito perto de grandes desafios em suas carreiras.

No surfe, que agora também é olímpico, Gabriel Medina obteve o bicampeão mundial no fim do ano passado (2014 e 2018), além do título de Adriano de Souza, o Mineirinho, em 2015.

Ao contrário, os badalados futebol, basquete e vôlei, que, apesar da super-exposição na mídia, não conseguem resultados no exterior do tamanho que deveriam. Isso para não falar do tênis, o mais transmitido pelos canais a cabo do Brasil e o que menos soma vitórias nas quadras pelo mundo.

Resta saber quando a mídia vai abrir os olhos ou deixar o preconceito de lado.