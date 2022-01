Boxe internacional tem início de ano eletrizante com 3 nocautes impressionantes

O boxe internacional teve início de 2022 eletrizante com 3 nocautes impressionantes. Todos aconteceram no Seminole Hard Rock Hotel & Casino in Hollywood, na Flórida.

O canhoto peso leve Frank Martin (15-0, 11 KOs), de 26 anos, precisou de quatro rounds para bater o valente filipino Romero Duno (24-3, 19 KOs). É um valor que merece ser analisado mais intensamente.

O peso pesado Viktor Faust (9-0, 7 KOs) derrubou Iago Kiladze (27-6-1, 19 KOs) no segundo assalto, após cair duas vezes e levar o rival à lona em três oportunidades.

Na luta mais esperada da noite de sábado, o experiente cubano Luis Ortiz, de 42 anos, venceu o norte-americano Charles Martin, de 35, no sexto assalto, após ter sofrido dois knockdows. Com a vitória, Ortiz se tornou o desafiante oficial ao título da FIB.