Boxe, Luna Park e Evita Perón

O que o boxe tem de ligação com Eva Perón, a atriz e líder política argentina, que se tornou primeira-dama após casar com o general Juan Domingo Perón? Para responder esta questão, utilizo o conhecimento do renomado jornalista Carlos Irusta.

Em seu texto no site da ESPN argentina, Irusta conta detalhes do relacionamento de um dos casais mais importantes da história dos hermanos.

“Eles (Evita e Perón) estavam juntos pela primeira vez de forma mais pessoal sob o teto do Luna Park, o templo do boxe. Foi no sábado, 22 de janeiro (1944), quando foi realizado um ato em benefício dos moradores de San Juan. Dizem que ela pediu enfaticamente a Roberto Galán – apresentador, locutor e muito mais – para ajudá-la a estar perto dos militares. Assim foi. Nem a jovem estrela nem o ascendente militar poderiam saber que, apenas alguns anos depois, teriam à disposição a primeira fila do ringue para assistir a lutas de boxe neste estádio.”

“Eva havia estreado no cinema em um filme dedicado ao boxe, que se chamava “Seconds Out” (1937) no qual seu grande amigo Pedro Quartucci era o protagonista, que havia sido medalhista de prata no boxe nos Jogos Olímpicos de Paris, 1924 . O filme mais lembrado em que atuou foi “La Cabalgata del Circo”, junto com Hugo Del Carril e Libertad Lamarque em 1945. Um filme posterior (“La pródiga”) nunca foi lançado oficialmente devido à sua exposição pública com Perón. Conta-se que aquela primeira noite no Luna Park terminou na manhã seguinte, no apartamento onde morava Perón, na rua Arenales 3200, quase na avenida Coronel Díaz, no coração do bairro Recoleta.”

“Eles se casaram em 22 de outubro de 1945 na cidade de Junín, apenas cinco dias após o histórico 17 de outubro, quando a Plaza de Mayo se encheu de pessoas exigindo a liberdade do Coronel Perón. Evita tinha sido uma das locomotivas mais vigorosas daquela grande reunião. Quando se casaram, ele era viúvo e tinha 48 anos; ela, 22. Ficaram casados ​​até que a morte os separou, sete anos depois, e como se sabe, um dos poucos momentos em que não coincidiram foi graças ao boxe.”

Evita morreu em 26 de julho de 1952, por causa de um câncer no útero, em Buenos Aires, aos 33 anos. Perón foi presidente até 1955 e morreu em 1974, aos 78 anos.

A série Santa Evita está em cartaz no Star +.

