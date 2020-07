Boxeador britânico que ensinou como bater em mulheres é apenas multado

A Federação Britânica de Boxe cancelou a suspensão imposta ao boxeador britânico Billy Joe Saunders, campeão mundial dos supermédios da Organização Mundial de Boxe (OMB). O pugilista só foi multado em 15 mil libras (19 mil dólares) por “ensinar” em um vídeo como bater numa mulher durante o confinamento por conta do coronavírus.

O lutador, de 30 anos, publicou um vídeo nas redes sociais em março, dando conselhos sobre como reagir se “sua mulher vier até você para cuspir seu veneno na sua cara”. Usando um saco de pancadas, como os de treinamento de boxe, ele descreveu como “dar um soco no queixo” e “nocauteá-la”.

Saunders depois se desculpou por “ter ofendido as mulheres”. “Nunca perdoarei a violência doméstica e, se eu encontrar um homem batendo numa mulher, ficaria em pedaços”, escreveu no Twitter, prometendo doar 25 mil libras (32 mil dólares) a associações que combatem a violência de gênero.

Apesar de suas desculpas, a federação britânica suspendeu provisoriamente o boxeador até que o caso fosse resolvido. “Levando em conta as explicações do Sr. Saunders, o conselho (da federação) o considera culpado de conduta inadequada e o condena a uma multa de 15 mil libras, que serão encaminhados a associações de caridade”, anunciou a entidade, especificando que sua suspensão foi cancelada.

Não é a primeira vez que o boxeador chama a atenção da imprensa e não exatamente por causa de seus triunfos no ringue. Em março, ele teve que se desculpar depois de ligar para uma companhia aérea para avisar que um passageiro, seu amigo, apresentava sintomas do coronavírus. Isso fez com que seu amigo e seus companheiros fossem forçados a descer do avião.

Em 2018, o pugilista foi condenado a uma multa de 100 mil (112 mil dólares) depois de postar outro vídeo onde supostamente oferecia drogas a uma mulher em troca de uma relação sexual dentro de seu carro, acrescentando que ela teria que primeiro bater em um pedestre, o que a mulher acabou fazendo. Assim que ocorreu a agressão, Saunders fugiu do local.