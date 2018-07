Boxeador inglês sofre corte impressionante na orelha esquerda

crédito: divulgação-HBO boxing

O boxeador inglês Stephen Smith sofre um corte impressionante na orelha esquerda durante a luta com o mexicano Francisco Vargas, sábado à noite, no ringue do Mandalay Bay Hotel, em Las Vegas.

Smith, de 32 anos, recebeu um golpe do adversário e sua orelha rasgou, causando grande sangramento. O médico foi chamado e o combate acabou paralisado no nono assalto. O resultado foi o nocaute técnico a favor de Vargas. Smith não concordou com a decisão do médico e queria seguir na disputa.

Os jurados apontavam Vargas como vencedor: 89-82; 88-83; 88-83. A luta era válida como eliminatória para o cinturão dos superpenas do Conselho Mundial de Boxe.

Natural de Liverpool, Smith perdeu pela quarta vez em 29 lutas. Vargas, também de 32 anos, venceu pela 24.ª vez, após 27 duelos.