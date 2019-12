Boxing For You acerta parceria com FOX Sports e anuncia próximo evento para março

Sergio Batarelli, CEO do Boxing For You, anunciou nesta quinta-feira uma parceria com o canal FOX Sports para a transmissão de pelo menos oito eventos em 2020. “Na semana passada, assinamos um contrato de parceria com a Fox Sports Internacional. Em 2020, teremos pelo menos oito eventos garantidos podendo chegar a dez.”

O primeiro evento será no dia 1º de março, sem local ainda definido. A principal atração será a baiana Adriana Araújo, medalhista de bronze em Londres-2012, que fará a primeira defesa do cinturão silver dos pesos meio-médios-ligeiros do Conselho Mundial de Boxe, conquistado em outubro. O duelo, segundo Batarelli, será uma eliminatória pelo cinturão mundial, pois Adriana é a décima do ranking.

Outra atração será o peso pesado invicto Igor Adiel, dono de um cartel de nove vitórias, todas por nocaute. Quem também tem presença garantida é o meio-médio-ligeiro canhoto Eduardo Costa, o Pará.

“Passamos a dividir o produto com um dos maiores players do esporte no mundo. O contrato permite que o FOX Sports exiba o Boxing For You ao vivo para todo o mundo”, afirmou Batarelli.