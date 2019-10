Boxing For You: Adriana Araújo ganha cinturão importante, mas Siqueira x Wallison foi a melhor luta da noite

Em uma noite histórica de sexta-feira para o boxe brasileiro, que retornou à TV aberta, Adriana Araújo conquistou o cinturão silver do Conselho Mundial de Boxe, na categoria superleve (até 63,5 quilos), ao vencer por pontos a argentina Claudia Andrea Lopes, após dez assaltos.

Esta foi a maior atração do Boxing For You, que teve transmissão ao vivo do Bandsports e da TV Bandeirantes.

Em 17.º lugar no ranking do CMB, a boxeadora baiana poderá vir a ocupar até a décima posição na próxima lista. Com isso, a medalhista de bronze em Londres-2012 se tornará desafiante oficial ao título mundial.

Mas a atuação de Adriana não foi boa. A pugilista esteve lenta e sem grande inspiração para atacar com maior ímpeto a adversária, que pouco fez ofensivamente. Adriana soma cinco vitórias.

O melhor duelo da noite foi entre os médios-ligeiros e Vitor Siqueira (5-1) bateu Walisson Henrique Fagundes (3-1), também por pontos. O duelo foi bastante equilibrado e os dois lutadores deixaram o ringue sob aplausos.

Em outra luta da noite, o invicto peso pesado Igor Adiel (8-0) somou a oitava vitória consecutiva, ao vencer Fernando Simões de Almeida (8-3), por nocaute no primeiro assalto, e mira o título brasileiro dos pesados, que pertence a Leandro Rufino.

Igor tem boa postura, caminha com segurança no tablado, sua defesa é sólida, tem um ‘queixo’ confiável e tem boa variedade de golpes.