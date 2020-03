Boxing For You atinge ‘oto patamar’ e faz amantes do boxe relembrarem de grandes momentos

A estrutura disponibilizada pelo canal FOX Sports, o grande público presente e o bom nível dos boxeadores em ação na Arena de Lutas, sábado à noite, na Barra Funda, em São Paulo, mostraram que o Boxing For You atingiu um “oto patamar”.

A direção do FOX Sports, representada por Edu Zebini e Marcio Moron, aprovou o evento, com o qual tem contrato para mais sete programas até o fim do ano. O próximo será dia 4 de abril, com a presença do campeão olímpico Robson Conceição.

Perguntando por este blog se pretendia colocar o evento em um lugar maior, Sergio Batarelli (CEO do Boxing For You) disse que “cada passo será dado devagar”.

A transmissão ao vivo por um canal especializado em esportes causou uma disputa entre FOX Sports e SporTV, o que é muito bom para o pugilismo, possuidor de audiência garantida aos sábados à noite.

Este blogueiro e algumas pessoas mais velhas presentes ao evento relembraram dos ginásios do Pacaembu e do Ibirapuera lotados quase todas as semanas. Talvez ainda não seja este o momento. Ainda é necessário formar ídolos, lutadores mais conhecidos, mas o caminho está sendo traçado. E tomara que outros eventos ganhem força. Tudo isso é muito importante para o boxe.