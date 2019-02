Boxing For You com Robson Conceição e Esquiva Falcão vai ser transmitido por SporTV e BandSports

A estreia de Robson Conceição e Esquiva Falcão como profissioais em ringues brasileiros poderá ser acompanhada pela TV. Segundo Sergio Batarelli, CEO da Boxing For You, o evento do dia 31 de março, em Mangaratiba, no Portobello Resort & Safári, terá transmissão do SporTV e do BandSports.

A programação prevê sete lutas com a participação também de Adriana Araújo, medalha de bronze na Olimpíada de Londres-2012, e de Robenilson de Jesus, ex-atleta olímpico.

“O nível das lutas já definidas é muito alto e mostra que o boxe brasileiro está muito forte. Teremos três medalhistas olímpicos em ação, o que atrai atenção de todos, não apenas da mídia. Além disso, o evento vem para mudar os padrões da modalidade com várias ativações”, disse Batarelli.

Esquiva Falcão não vê a hora de estrear em casa. “Toda”as minhas 22 lutas foram nos Estados Unidos (exceção apenas a de Macau). Estava na hora de me apresentar no Brasil. Essa escolha da Top Rank pelo país mostra o crescimento do boxe aqui. Certamente será a primeira de muitas. Quem sabe até dispute meu cinturão mundial na minha casa.”