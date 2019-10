Boxing For You dobra a audiência da TV Bandeirantes na noite de sexta-feira

A sétima edição do Boxing For You, transmitida na TV Bandeirantes na última sexta-feira, dobrou a audiência do canal. No início do evento a Band registrava 0,5 e ao final estava com 1,1. Detalhe: apenas a luta da medalhista Adriana Araújo foi transmitida.

O BandSports, que passou as sete lutas, registrou entre 0,06 e 0,09 na primeira parte e 0,14 na parte final. Para se ter uma ideia, os programas de futebol, que são os mais vistos, atingem 0,18, em horários mais nobres.

A próxima edição do Boxing For You, que deverá ter a disputa do título brasileiros dos pesos pesados, entre Leandro Rufino e Igor Adiel, deve ser em janeiro.

Com grande tradição no boxe, desde os tempos de Maguila e Mike Tyson, a Bandeirantes voltou a transmitir a nobre arte após um longo tempo “afastado dos ringues”.