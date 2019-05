Boxing For You em Mangaratiba foi visto por 2 milhões de pessoas

A quinta edição do Boxing For You, dia 31 de março, em Mangaratiba, foi vista ao vivo por 2 milhões de pessoas. Os dados foram obtidos segundo auditoria do Ibope-Repucon, segundo Sergio Batarelli, CEO do Boxing For You.

Transmitido por cinco canais (SporTV, FOX Sports, BandSports, Canal Brasil e TVN Sports), o evento de quatro horas de duração teve 292 reportagens em digital, TV Aberta, Pay TV, jornais e revistas, o que gerou R$ 446.264.846,14 de valor do espaço de mídia ocupado pelo conteúdo no evento.

Robson Conceição, medalha de ouro na Rio-2016, Esquiva Falcão, prata em Londres-2012 e Adriana Araújo, bronze em Londres-2012, foram as estrelas da programação.

A próxima edição do Boxing For You está prevista para dia 29 de junho, em São Paulo. Batarelli deve anunciar nos próximos dias o local. Adriana Araújo será a grande atração, quando vai disputar o título latino.