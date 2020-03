Boxing For You garante audiência de 1 milhão de telespectadores para o FOX Sports

A primeira edição do ano do Boxing For You, sábado passado, na Arena de Lutas, na Barra Funda, garantiu uma audiência de 1 milhão de telespectadores para o canal Fox Sports.

Considerado um sucesso, o evento de quase 3 horas de duração teve como principal atração a apresentação de Esquiva Falcão, medalhista de prata em Londres-2012 e atual número 5 do ranking do Conselho Mundial de Boxe. O capixaba venceu o argentino Jorge Daniel Miranda, por nocaute técnico no quinto assalto.

Outro destaque da programação foi a presença da também medalhista olímpica Adriana Araújo, que defendeu pela primeira vez o cinturão silver do Conselho Mundial de Boxe, ao derrotar a venezuelana Estheliz Fernandez.

Boxing For You e FOX tem um contrato de mais sete eventos em 2020. O próximo está previsto para 4 de abril e terá a atuação de Robson Conceição, campeão olímpico na Rio-2016, que retorna aos ringues após passar por cirurgia nas mãos. Segundo Sergio Batarelli, CEO da Boxing For You, o local poderá ser Salvador ou novamente na Academia de Lutas.