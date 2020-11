Boxing For You terá o retorno de Rose Volante e a defesa de título de Eduardo Pará

A décima edição do Boxing For You, dia 4 de dezembro, na Arena de Lutas, em São Paulo, vai marcar o retorno da ex-campeã mundial Rose Volante. O duelo será contra a baiana superleve (até 63,5 kg) Halanna Leoparda dos Santos (14-7).

A atração maior do principal evento de boxe do País, que terá transmissão mais uma vez do canal FOX Sports, será a defesa do título brasileiro dos superpenas (até 58,9 kg) do paulista Eduardo “Pará” Costa (5-1) frente ao sul-mato-grossense Luis Cláudio Cardoso da Silva (6-2).

Danila Ramos (8-2) x Simone Duarte (17-15) pelo título nacional dos pesos penas (até 57,2 kg) e o combate entre os penas (57,2 kg) Carlos Henrique “Pitbull” e Nathann Ramatis completam a programação, que não terá mais uma vez a presença de público por causa da pandemia do novo coronavírus.