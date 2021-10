Bronze em Tóquio, Abner Teixeira é eliminado no Mundial de Boxe na Sérvia

Medalha de bronze na Olimpíada de Tóquio entre os pesos pesados, o boxeador Abner Teixeira foi eliminado, nesta sexta-feira, no Mundial de Boxe, que está sendo disputado, em Belgrado, na Sérvia.

Visivelmente fora da forma que o consagrou no Japão, Abner foi superado pelo sérvio Magomedov Sadam, que venceu, por pontos (4 a 1 para os jurados – 30-27, 29-28, 29-28, 29-28 e 28-29).

Já na categoria até 54 quilos, o brasileiro Michael Trinidade não teve problemas para bater Nelson Guerrero, da Nicarágua, que teve uma contagem no primeiro round e duas no segundo. O juiz interromper o combate antes do final do segundo assalto, garantindo o lutador nacional nas oitavas de final.

Outros brasileiros estrearão, neste sábado, no Mundial. Na categoria até 65,5kg, Nicollas de Jesus vai ter pela frente o craque cubano Andy Cruz, enquanto Isaias Ribeiro Filho luta na categoria até 80 quilos frente o casaque Nurbek Oralbay.

A competição, que conta com a participação de 508 atletas, de 88 países, vai até 6 de novembro e nesta edição a novidade do Mundial é que a Associação Internacional de Boxe (AIBA, na sigla em inglês) vai distribuir US$ 2,6 milhões (R$ 14,6 milhões na cotação atual) aos medalhistas. O ouro vale US$ 100 mil (R$ 564,5 mil), a prata representa US$ 50 mil (282,2 mil) e o bronze garante US$ 25 mil (R$ 141,1 mil).