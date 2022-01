A busca desenfreada por ‘recordes’ pode prejudicar a carreira de Saul Canelo Alvarez. Boxeador mexicano deveria concentrar seus duelos entre supermédios e meio-pesados ao invés de sonhar com os cruzadores e até pesos pesados.

Depois de unificar os títulos entre os supermédios, Canelo fala em lutar pelo título dos cruzadores do CMB. Ele até já foi aconselhado por Mike Tyson a se aventurar entre os pesos pesados.

Esses ‘recordes’ vão torná-lo ainda mais milionário, mas não o deixarão mais respeitado na história do boxe. Um terceiro duelo com GGG, outro com Jermall Charlo ou bater de frente com Artur Beterbiev seriam mais interessantes para testar verdadeiramente seu talento.

Seu futuro deverá ser definido em breve.