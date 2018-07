Calção que Rocky Marciano usou no Brasil em 1956 é vendido por US$ 15 mil

Rocky Marciano, campeão mundial dos pesos pesados de 1952 a 1955, visitou o Brasil em 1956. Patrocinado pela Rádio Bandeirantes, o único pesado a terminar a carreira invicto (49 vitórias) fez algumas exibições e utilizou um calção branco, fabricado pela Casa do Esportista.

O shorts, que tem as bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos na parte inferior direita e o nome da Rádio Bandeirantes à esquerda, está sendo vendido em uma loja virtual ao preço de US$ 15 mil. Junto o colecionador leva uma foto de Marciano de quando esteve no Brasil. Tudo tem o aval do irmão do boxeador, além de uma carta de autenticidade.

Segundo o site, apesar de alguns “buraquinhos”, o calção está em bom estado.

Só é preciso ter muito dinheiro.

Veja Rocky em ação.