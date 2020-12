Campeão brasileiro, Eduardo Pará prova ter talento para iniciar a carreira internacional

Eduardo Costa, o Pará, manteve o título brasileiro dos superpenas, sexta-feira, na Arena de Lutas, em São Paulo, ao vencer Luis Cláudio, campeão dos penas, por nocaute técnico, no segundo assalto.

Calmo, técnico, preciso, Pará mostra grande evolução a cada luta e já merece iniciar sua carreira internacional. O empresário Sergio Batarelli, CEO do Boxing For You, planeja em um futuro próximo colocar o pugilista em um duelo com adversários estrangeiros.

Com 30 anos e um cartel de 6 vitórias (4 nocautes) e uma derrota, Pará é um dos principais destaques do principal evento de boxe do País.