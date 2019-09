Campeão dos pesos pesados, Andy Ruiz Jr. revela sonho de disputar a Olimpíada de Tóquio

Andy Ruiz Jr. treina diariamente para sua primeira defesa de título mundial, dia 7 de dezembro, na Arábia Saudita, quando vai conceder revanche para o britânico Anthony Joshua.

Mas o peso pesado revelou seu desejo de disputar a Olimpíada de Tóquio pelo México ano que vem. “Seria uma grande honra representar o México nos Jogos Olímpicos, tenho que ver os possíveis compromissos contratuais, mas faremos todo o possível para contribuir de alguma maneira e colocar o nome do México novamente em alta.”

Desde a Olimpíada do Rio, em 2016, os boxeadores profissionais têm o direito de disputar a olimpíada, mas muito poucos conseguem liberação de seus empresários e canais de TV.

Carismático e sempre com o sorriso no rosto, Ruiz desfruta de grande popularidade no México, apesar de morar nos Estados Unidos. Semana passada, o boxeador, de 30 anos, esteve em um jogo do Chivas Guadalajara e foi muito bem recepcionado pelos torcedores, ao dar a volta pelo gramado e tirar uma série de selfies com os fãs.