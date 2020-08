Campeão mundial Patrick Teixeira faz treino em homenagem a um ano da morte do seu mentor

O campeão mundial Patrick Teixeira se prepara para defender pela primeira vez o título mundial dos médios-ligeiros, versão Organização Mundial de Boxe. Adversário, data e local ainda não foram definidos por causa dos problemas impostos pela pandemia do coronavírus.

Enquanto isso, o boxeador fez uma homenagem ao seu mentor Edu Melo, morto há um ano. Patrick foi até a Riviera de São Lourenço, onde o empresário tinha seus negócios. Seu Edu foi o grande incentivador da carreira do pugilista catarinense.

Dono do cinturão mundial desde 31 de outubro, Patrick deverá fazer sua primeira defesa diante do argentino Brian Castano, primeiro colocado no ranking mundial da OMB. Anteriormente marcado para os Estados Unidos, o duelo poderá vir para o Brasil.

Veja de novo a luta que valeu o título mundial.