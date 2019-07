Campeão olímpico e em 4 categorias, Pernell Whitaker morre, aos 55 anos

O norte-americano Pernell Whitaker morreu, neste domingo à noite, em Virginia Beach, vítima de um atropelamento. O “Sweet Pea” (Ervilha Doce), como era conhecido, tinha 55 anos. Ele foi campeão olímpico, em 1984, em um time dos Estados Unidos que reunia também Tyrell Biggs, Evander Holyfield, Mark Breland e Meldrick Taylor. No profissional, somou títulos em quatro categorias (leve, meio-médio-ligeiro, meio-médio e médio-ligeiro).

Lutou profissionalmente de 1984 a 2001 e teve um cartel de 40 vitórias (17 nocautes), quatro derrotas e um empate. Derrotou Roger Mayweather (tio de Floyd), Jorge Luis Ramirez, Jorge Paez, Greg Haugen e Azumah Nelson, talvez o maior triunfo de sua carreira.

Ainda fez combates memoráveis contra Oscar De La Hoya e Julio Cesar Chavez, nos quais perdeu o primeiro e empatou o segundo. Para muitos críticos, venceu ambas as lutas. Foi derrotado também pelo porto-riquenho Felix Trinidad.

Dono de uma guarda praticamente intransponível, Whitaker quase não era atingido em suas lutas. Canhoto, tinha um ótimo contra golpe, apesar de não ter pegada.

De 1993 a 1997 foi considerado o melhor boxeador libra por libra do mundo. Em 2006, seu nome foi introduzido no Hall da Fama do Boxe. Ele tinha cinco filhos.

Segundo o site TMZ, a polícia local recebeu uma ligação às 22h04 com a informação de um acidente. Whitaker foi logo identificado, recebeu atendimento de urgência, mas suas lesões eram muito graves e ele morreu no local do acidente.

O apelido “Sweet Pea” teve origem quando seus famliares começaram a chamá-lo de “Pete”. Fãs de sua cidade natal, Norfolk, o apelidaram de “Sweet Pete”, devido à forma clássica como atingia seus rivais. Um jorbalista entendeu errado o apelido e escreveu uma matéria sobre “Sweet Pea” (Ervilha Doce).

