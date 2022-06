Campeão olímpico Hebert Conceição estreia sábado no boxe profissional

Hebert Conceição, medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio, vai fazer sua estreia no boxe profissional, neste sábado, em Dubai. A informação é do técnico Luiz Dorea, que está com o pupilo nos Emirados Árabes desde o domingo. O adversário deverá ser anunciado nas próximas horas.

Hebert, baiano de Salvador, tem 23 anos de idade, mede 1,87 metro e vai lutar na categoria dos médios. Ele tem contrato com a empresa Probellum, que tem como dono Richard Schaefer, ex-CEO da Golden Boy Promotion, de Oscar De La Hoya.

Lutadores famosos como Nonito Donaire e Regis Prograis fazem parte da empresa, que tem como objetivo promover a carreira de boxeadores de fora dos Estados Unidos.