Campeão olímpico, Hebert Conceição pode decidir futuro da carreira esta semana

Campeão olímpico em Tóquio, Hebert Conceição pode decidir futuro de sua carreira esta semana. O boxeador poderá migrar para o profissionalismo, sob orientação do técnico Luiz Dórea.

Hebert está em Salvador, onde mora e treina. Ele é amigo do também medalhista de ouro olímpico Robson Conceição, mas não deverá assinar com a empresa Top Rank.

Hebert recebe ‘salário’ como militar, da Confederação Brasileira de Boxe, do “Bolsa Pódio’ e patrocinadores. “Os olímpicos recebem cerca de R$ 35 mil por mês. A situação é bem diferente daquela que tive”, disse Esquiva Falcão, prata em Londres-2012, que tem contrato desde 2013 com a Top Rank, com quem já realizou 29 lutas e está prestes a disputar o título mundial.