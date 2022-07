Campeão olímpico Hebert Conceição vai estrear no profissional dia 26 de agosto, em Salvador

O campeão olímpico Hebert Conceição vai estrear no boxe profissional dia 26 de agosto, em Salvador, na Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas. A luta será o evento principal do “Boxe Solidário”.

O ingresso será adquirido com a doação de dois quilos de alimento não perecível, que será encaminhado para entidades sociais da capital baiana.

O adversário de Hebert será o paraense, que mora em São Paulo, Francisco Neves Valentim, de 33 anos, que possui um cartel de uma vitória, quatro derrotas e um empate.

Medalha de Ouro na Olimpíada de Tóquio, ano passado, Hebert tem 24 anos e mede 1,87 metro. O duelo tem a previsão de seis rounds e vai ser disputado no peso combinado de 74 quilos. Outras nove lutas serão realizadas.

Hebert tem contrato com a empresa Probellum e por duas vezes teve sua estreia adiada. A primeira foi no Canadá por causa do visto de entrada no país e a segunda foi em Dubai, quando seu adversário se machucou no dia da luta.