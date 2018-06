Campeão olímpico, Robson Conceição mostra evolução e vence a sexta como profissional

crédito: Twitter-Top Rank

Com uma boa sequência de golpes na linha de cintura do adversário, Robson Conceição apresentou uma boa evolução, ao vencer Ignacio Holguin, na madrugada de sábado, em Reno, nos Estados Unidos.

O campeão olímpico na Rio-2016 foi superior os seis roundes e obteve uma decisão unânime dos jurados: 60-52 (duas vezes) e 60 a 54. Com isso, o lutador baiano soma seis vitórias como profissional, com quatro nocautes.

Logo nos primeiros segundos de luta, Robson aplicou golpes muito duros no rival. Em seguida, passou a atingir com sucesso a linha de cintura, o que levou o narrador da Top Rank, que transmitiu a luta por intermédio de uma live no Facebook, a elogiar o trabalho do lutador.

A esquerda, que chegou a derrubar Holguin ainda no primeiro assalto, é o principal golpe de Robson, que precisa aprimorar a direita em direto e encontrar melhor a distância para aplicar os uppers.

O importante é que Robson mostrou boas virtudes e a torcida é para que se apresente novamente o mais rápido possível.