Canal Combate vai transmitir Whindersson Nunes x Popó. E por que não passa Robson Conceição e Esquiva Falcão?

O Canal Combate vai transmitir, dia 30, ao vivo do Balneário Camboriú, em Santa Catarina, a exibição Whindersson Nunes x Popó. E por que não passa as lutas de Robson Conceição e Esquiva Falcão? O primeiro vai disputar uma eliminatória pelo título mundial e o segundo já é o primeiro colocado no ranking da FIB.

Não vale usar a muleta da audiência. Com boa promoção e publicidade o interesse do público pelas lutas de ‘verdade’ sempre é garantido. O que não pode é comprar um evento um dia e esperar que 24 horas depois tenha audiência.

O saudoso Luciano do Valle, há mais de 30 anos, sabia como ensinar a fazer toda a propaganda. Mas parece que atualmente ninguém tem interesse em aprender.