O Canal Combate volta a transmitir luta por título mundial no boxe, neste sábado. A atração principal será a disputa do título unificado dos meio-pesados entre o russo Artur Beterbiev e o norte-americano Joe Smith Jr, ao vivo do Madison Square Garden, em Nova York.

Beterbiev, 17 lutas, 17 vitórias, 17 nocautes, é o dono dos cinturões da CMB e FIB. Com 37 anos, é dono de um estilo simples de luta, mas muito forte, demolidor.

Smith Jr., de 32 anos, tem um cartel de 28 vitórias (22 nocautes) e três derrotas. Ficou famoso em 2016 quando mandou para fora do ringue o lendário Bernard Hopkins. Na sequência perdeu para Sullivan Barrera e Dmitry Bivol. Ele é o dono do cinturão da OMB.