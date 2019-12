Canelo abdica do título mundial dos meio-pesados da Organização Mundial de Boxe

Saul Canelo Alvarez abdicou, nesta terça-feira, do título mundial dos meio-pesados, versão Organização Mundial de Boxe, conquistado em 2 de novembro, após bater o russo Sergey Kovalev.

Canelo conqitnua com cinturões dos médios e supermédios. Os britânicos BJ Saunders e Callum Smith,a lém do casaque Gennady GGG Golovkin, são apontados como futuros rivais.

Aos 29 anos, o mexicano soma 53 vitórias (36 nocautes), dois empates e uma derrota. Ex-campeão dos médios-ligeiros, Canelo soma títulos em quatro categorias. Ele é o atleta mais bem pago do mundo, após assinar contrato de US$ 365 milhões com o DAZN por 11 lutas.