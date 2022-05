Canelo anuncia terceira luta com GGG para setembro

O mexicano Saul Canelo Alvarez anunciou, nesta segunda-feira, a terceira luta contra Gennady GGG Golovkin para setembro. Em entrevista, mexicano revelou a existência de um contrato assinado para a luta, que deverá ser anunciada oficialmente nos próximos dias.

Com isso, Canelo x GGG 3 será disputada antes de Canelo x Bivol 2. Canelo e GGG se enfrentaram duas vezes. Em 2017, houve empate e no ano seguinte a vitória ficou para o mexicano.

GGG lutou pela última vez em 9 de abril, quando venceu o japonês Ryota Murata. Ele ficou com o cinturão mundial da AMB e já era campeão pela FIB. Se o lutador do Cazaquistão abdicar do cinturão, o brasileiro Esquiva Falcão poderá lutar pelo cinturão com o australiano Michael Zerafa.

Canelo perdeu no dia 9 para o russo Dmitry Bivol por pontos, quando tentou o título mundial dos meio-pesados da Associação Mundial de Boxe.