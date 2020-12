Canelo arrebenta braço de Callum Smith e pode lutar no México em fevereiro

O inglês Callum Smith sofreu uma grave lesão no bíceps do braço esquerdo durante a luta com o mexicano Saul Canelo Alvarez, em San Antonio, no Texas. Canelo venceu por pontos, após 12 assaltos, e acabou com a invencibilidade de 27 lutas do adversário.

Segundo algumas pessoas próximas ao ringue, Callum teria se machucado no terceiro assalto por causa dos intensos ataques de Canelo. Depois do combate, foi possível ver o inchaço impressionante sofrido pelo pugilista do Reino Unido.

Já o técnico Eddy Reynoso afirmou que Canelo só vai tirar dias de folga entre o Natal e o Ano Novo, retornando aos treinos no dia 4 de janeiro. Segundo o treinador, o boxeador estaria interessado em defender o cinturão dos supermédios do Conselho Mundial de Boxe em fevereiro, no México.

Saul Canelo Alvarez não luta em seu país há quase dez anos, desde a vitória sobre o porto-riquenho Kermit Cintron, na Cidade do México, em 2011.