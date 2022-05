Canelo busca título mundial dos meio-pesados por R$ 270 milhões

Saul Canelo Alvarez sobe no ringue da T-Mobile Arena, em Las Vegas, neste sábado, na busca do título mundial dos meio-pesados da Associação Mundial de Boxe (AMB), diante do campeão Dmitry Bivol. Para isso, ele vai receber uma bolsa de R$ 270 milhões, enquanto seu adversário vai ficar com aproximadamente 10% deste valor.

O valor enorme da bolsa de Canelo se dá pelo fato de o boxeador ter assinado um contrato de três lutas com o empresário Eddie Hearn por R$ 810 milhões. Caso vença Bivol, o mexicano deverá voltar a lutar em 17 de setembro, contra Gennady GGG Golovkin e depois em dezembro frente a um rival ainda não definido.

Canelo é apontado como favorito para vencer Bivol por causa de sua variação de golpes e o grande preparo físico. O russo possui um estilo rígido, baseado nos fortes jab, cruzados e diretos. Ele mede 1,73 metro.

“Gosto deste tipo de safio. O público pode esperar o melhor de mim para obter mais uma vitória”, disse Canelo, que soma títulos entre os médios-ligeiros, médios, supermédios e meio-pesados. Aos 31 anos, ele ainda planeja ser campeão entre os cruzadores e até nos pesos pesados. Seu cartel é de 60 lutas, com 57 vitórias (39 nocautes), dois empates e uma derrota.

Bivol, também de 31 anos, está invicto como profissional, com 19 vitórias, sendo 11 nocautes. Ele soma 283 lutas como amador e já enfrentou adversários duros nas oito vezes em que colocou o cinturão em jogo. Sua altura é 1,79 metro.

Na pesagem nesta sexta-feira, Canelo pesou 174,6 libras (79,197 quilos) e Bivol 174,4 (79,106). O limite da categoria dos meio-pesados é 175 libras (79,379).