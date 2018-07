Canelo dá uma luva de boxe para o papa Francisco

Saul Canelo Alvarez esteve em Roma e aproveitou para visitar o papa Francisco no Vaticano. O mexicano presenteou o chefe da Igreja Católica com uma luva de boxe utilizada por ele em uma de suas lutas.

“Para mim, é uma honra poder dar ao Papa algo de mim e, obviamente, ter a benção do Papa para mim é uma experiência inesquecível. Eu me sinto muito feliz e grato a todos por isso”, disse um dos astros do boxe internacional na atualidade.

Canelo lutou duas vezes em 2017. Venceu o compatriota Julio Cesar Chavez e empatou com o casaque Gennady Golovkin, com quem deve ter um segundo combate em 5 de maio.