Canelo diz que luta com GGG em 17 de setembro vai ser pessoal

Canelo disse, nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, em Nova York, que a terceira luta com GGG em 17 de setembro, em Las Vegas, vai ser pessoal. Gennady Golovkin afirmou que o mexicano é uma farsa, após ter sido flagrado no doping em 2018. O terceiro duelo, a exemplo dos dois anteriores, vai ser disputada na T-Mobile Arena, em Las Vegas.

GGG lutou pela última vez em 9 de abril, quando venceu o japonês Ryota Murata. Ele ficou com o cinturão mundial da AMB e já era campeão pela FIB. Se o lutador do Cazaquistão abdicar do cinturão, o brasileiro Esquiva Falcão poderá lutar pelo cinturão com o australiano Michael Zerafa.

Canelo perdeu no dia 8 de maio para o russo Dmitry Bivol por pontos, quando tentou o título mundial dos meio-pesados da Associação Mundial de Boxe.

Canelo e GGG se enfrentaram duas vezes. Em 2017, houve empate e no ano seguinte a vitória ficou para o mexicano.