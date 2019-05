Canelo é favorito diante de Jacobs na bolsa de apostas: 4,5 por 1

Saúl Canelo Álvarez é favorito para a luta deste sábado à noite, em Las Vegas, diante de Daniel Jacobs, na T-Mobile Arena. As bolsas de apostas apontam o mexicano como vencedor na proporção de 4,5 por 1.

Ou seja: são precisos US$ 4,50 para se ganhar US$ 1,00. Para Jacobs, cada dólar apostado nele, ganha-se US$ 3,50.

Estarão em jogo os cinturões dos médios da Associação Mundial de Boxe e Conselho Mundial de Boxe, ambos de Canelo, além do cinturão da Federação Internacional de Boxe, que pertence a Jacobs.

O SporTV 3 transmite Canelo x Jacobs a partir das 22h.