Canelo e Kovalev discutem ‘peso combinado’ para anunciar duelo para o fim do ano

As negociações estão adiantadas para que aconteça no fim do ano o duelo entre Saul Canelo Alvarez e Sergey Kovalev, pelo cinturão dos meio-pesados da Organização Mundial de Boxe. A T-Mobile Arena, em Las Vegas deverá receber o evento, mas vários pontos ainda precisam ser acertados e um deles é o peso limite do combate.

Atingir as 175 libras (79,379 quilos), limite da categoria dos meio-pesados, não é problema para Canelo, mas fazer Kovalev perder um pouco mais de peso é uma tática para colocar mais uma preocupação na cabeça do russo.

Em entrevista ao WBN, a promotora Kathy Duva desconversou sobre o peso combinado. “Um catchweight nunca foi mencionado”, disse Duva, antes de revelar que as negociações com a Golden Boy (empresa de Oscar De La Hoya) seriam mantidas fora da mídia.

Segundo Duva, as reuniões foram suspensas com a necessidade de Kovalev enfrentar o britânico Anthony Yarde. “As negociações com a Golden Boy foram suspensas quando ficou claro que tínhamos que passar por essa luta”, disse. “Então vamos ver o que acontece esta semana. Eu acho que essa performance do Sergey faz uma luta com o Canelo muito mais interessante”, afirmou a promotora, referindo-se à vitória de Kovalev, sábado passado, por nocaute, no 11º assalto, após sobreviver a um forte castigo no oitavo assalto. “Sergey sobreviveu diante de um pegador muito maior do que Canelo”, cutucou Duva.