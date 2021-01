Canelo e Oscar De La Hoya desejam revanche com Floyd Mayweather

Saul Canelo Alvarez e Oscar De La Hoya ratificaram na semana passada mais uma vez o desejo de uma revanche com Floyd Mayweather.

Canelo participou de um programa na internet no qual afirmou que prefere uma segunda luta com Mayweather a uma terceira com Gennady GGG Golovkin. Em 2013, o mexicano, atual campeão dos supermédios da AMB e CMB, perdeu para o norte-americano por pontos.

De La Hoya, durante o evento que teve como combate principal Ryan Garcia x Luke Campbell, em Dallas, voltou a dizer que vai voltar a lutar após mais de 12 anos de aposentadoria. A exemplo de Canelo, o Golden Boy, aos 47 anos, também revelou o desejo de enfrentar mais uma vez Mayweather para quem perdeu em 2005, por pontos.

Mayweather, de 43 anos, não luta oficialmente desde 2017 e ostenta um cartel invicto de 50 lutas, com 27 nocautes.