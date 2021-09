Canelo e Plant trocam agressões, enquanto Joshua e Usyk desfrutam do carisma

Dois momentos distintos aconteceram nesta terça-feira no boxe internacional. A entrevista coletiva para a apresentação da luta entre Saul Canelo Alvarez e Caleb Plant terminou em pancadaria, após muito bate-boca. O inglês terminou com um corte abaixo do olho direito, pois a agressão do mexicano teria batido nos óculos escuros do adversário e causado o ferimento. Os dois só voltam a se encontrar na semana do dia 6 de novembro, em Las Vegas.

Já os pesos pesados Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk fizeram um treino aberto à imprensa divertido antes do duelo de sábado, em Londres, com transmissão do DAZN. Joshua, sempre sorridente, posou para dezenas de fotos e Usyk desfrutou do carisma e até fez malabarismo com bolas.

Só para lembrar, os dois eventos vão ter transmissão ao vivo para o Brasil.