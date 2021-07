Canelo está interessado em comprar o time de futebol Chivas de Guadalajara

Saul Canelo Álvarez está interessado em comprar o time de futebol Chivas de Guadalajara. Segundo a imprensa mexicana, o boxeador, que é de Guadalajara, teria de disputar com o milionário Carlos Slim. Amaury Vergara, dono do clube, negou a possível venda.

No fim do ano passado, foi anunciado em alguns sites que Canelo teria comprado o time, rumor negado pelo esportista e também por Vergara.

No início do mês, Canelo anunciou a abertura de 100 postos de gasolina no México, com a possibilidade de criar emprego para até 30 mil funcionários

Canelo está em San Diego, na Califórnia, onde treina para a sua próxima luta que poderá ser diante do norte-americano Caleb Plant, pela unificação dos títulos dos supermédios, ou um duelo na categoria dos meio-pesados.