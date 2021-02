Canelo não merece críticas por ter enfrentado o ‘fraco’ Yildirim

Saul Canelo Alvarez não merece críticas por ter enfrentado o ‘fraco’ turco Avni Yildirim. O mexicano se manteve em ação, subiu ao ringue em um intervalo de apenas dois meses, se apresentou em ótima forma e ainda anunciou sua próxima luta para 8 de maio, diante do britânico BJ Saunders, em uma unificação de título mundial.

O nome de Canelo é muito importante para o boxe e neste período de pandemia ainda mais. Com o campeão dos supermédios da AMB e CMB em ação, o boxe ficou em evidência. Não são todas as lutas que precisam ser duríssimas e exigir o máximo do protagonista. E Yildirim tinha a chancela de ser um desafiante obrigatório. Infelizmente, ficou muito tímido durante a apresentação.

Canelo demonstrou impressionante profissionalismo, ao subir no ringue com 100% de sua preparação, respeitando o público ao Hard Rock Stadium, em Miami, e os assinantes da plataforma DAZN. Venceu no terceiro assalto como deveria ser.

Canelo só poderia ser criticado, se estivesse fora de forma, lutasse mal, sofresse para vencer Yildirim por pontos ou de forma duvidosa.

O duelo de sábado serviu para esquentar o clima para a luta com Saunders, que deverá ser bastante interessante pelo estilo técnico do britânico. Mas Canelo, mais uma vez, será o grande favorito.