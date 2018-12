Canelo no Allianz Parque? Você iria ver o atleta mais bem pago do mundo em ação?

Em 2013, perguntei a Oscar De La Hoya se ele conhecia os estádios brasileiros, que estavam sendo construídos para a Copa do Mundo. E o dono da Golden Boy Boxing disse que conhecia o Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Eu quis saber se ele traria uma grande luta para o Brasil e ele me respondeu: “Se você conseguir vender US$ 20 milhõs em ingressos….”

O Allianz Parque está aí, o Brasil tem dois pesos médios ranqueados nos primeiros lugares de organismos importantes da nobre arte internacional e Saúl Caanelo Álvarez, empresariado por De La Hoya, é o atleta mais bem pago do mundo e recebeu nos últimos dias propostas para lutar no Estádio Azteca, na Cidade do México, e no Estádio de Wembley, em Londres.

Os empresário têm interesse em trazer esta grande atração como se fosse um cantor ou um grupo de rock? Os fãs nacionais da nobre arte vão garantir a bilheteria, com 40 mil pessoas no estádio do Palmeiras?

A chance está aí. É pegar ou largar!