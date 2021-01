Canelo planeja pelo menos três lutas em 2021: fevereiro, maio e setembro

Saul Canelo Alvarez planeja um ano de 2021 bastante agitado com pelo menos três lutas: fevereiro, maio e setembro. Todas na categoria dos supermédios para unificar os principais cinturões. Os três possíveis adversários são o turco Avni Yildirim, o britânico BJ Saunders e o americano Caleb Plant.

O duelo com Yildirim, segundo do ranking do Conselho Mundial de Boxe, poderá ser em Guadalajara, cidade natal de Canelo. Com Saunders, campeão da Organização Mundial de Boxe, e Plant, dono do cinturão da Federação Internacional de Boxe. os duelos poderão ser em Las Vegas.

Reynoso deixou em aberto a possibilidade de uma quarta luta no ano, eme dezembro, mas tudo vai depender dos resultados, das negociações e da pandemia.

Com isso, acaba a expectativa de um terceiro duelo com Gennady GGG Golovkin, após uma vitória e um empate. A partir de 2022, a ideia de Canelo é passar para os meio-pesados, categoria na qual já ganhou um títuloa, ao bater em 2019 o russo Sergey Kovalev.