Canelo pode lutar com Lemieux, dia 15 de dezembro, em Nova York

Oscar De La Hoya revelou que Saul Canelo Alvarez quer lutar dia 15 de dezembro. O local do evento pode ser Nova York. E o adversário? O nome mais forte é o do canadense David Lemieux, que tem contrato com a Golden Boy Promotions. Ele inclusive fez uma das preliminares de Canelo x GGG 2, superando o britânico Gary O’Sullivan no primeiro assalto.

“Canelo sofreu alguns lesões, o combate com GGG foi muito intenso, mas ele quer manter os treinamentos e se apresentar mais uma vez em 2018”, disse De La Hoya, que negocia a renovação de contrato das lutas do mexicano com o canal HBO.

Outra opção menos provável é a do norte-americano Jermall Charlo, campeão interino dos médios, versão Conselho Mundial de Boxe (CMB). Ele soma 27 vitórias, com 21 nocautes.

Os números do pay-per-view para Canelo e GGG 2 ainda não são definitivos, mas rumores apontam para 1,3 milhão de assinaturas vendidas.

